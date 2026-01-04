В Венесуэле погибли не менее 40 человек после атаки США

Не менее 40 человек, включая военных и гражданских, погибли в результате атаки США на Венесуэлу, сообщает New York Times со ссылкой на венесуэльского чиновника. Инцидент привел к захвату президента Николаса Мадуро и его супруги, а также вызвал международную обеспокоенность.

По данным венесуэльских властей, среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители. Эти данные являются предварительными.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес также подтвердила гибель чиновников, военных и гражданских лиц в ходе атаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели массированный удар по Венесуэле. По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и выведены из страны. Американские СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждают, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что пока не знают точного местонахождения Мадуро и потребовали официального подтверждения его жизни. Позже Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его словам, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов США раскритиковали операцию как незаконную, тогда как администрация страны заявила о намерении привлечь Мадуро к суду.

Международная реакция также была оперативной: МИД Венесуэлы намерен обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Российское внешнеполитическое ведомство выразило солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув обеспокоенность насильственным вывозом президента и его супруги и призвав не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

