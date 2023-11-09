В Венгрии выразили сомнения о вступлении Украины в Евросоюз

Правительство Венгрии заявило о своих сомнениях относительно начала переговоров между Евросоюзом и Украиной о возможном вступлении последней в ЕС.

Венгерские власти считают, что Украина пока не выполнила все необходимые условия для членства в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС.

По мнению венгерских официальных лиц, Киев не соответствовал установленным критериям до начала специальной военной операции и не отвечает им в настоящее время. Венгрия выразила озабоченность относительно соблюдения Украиной прав человека и национальных меньшинств в контексте текущих событий.

Стоит отметить, что процесс вступления новых стран в состав Евросоюза всегда долгий и сложный, и он зависит от выполнения определенных критериев, включая экономические и политические реформы.