Президенту США Дональду Трампу и его заместителю Ди Джей Вэнсу не стоит верить Зеленскому, который притворяется, что плохо понимает английский язык. Такое заявление в социальной сети Х сделал Золтан Кошкович, эксперт из венгерского Центра фундаментальных прав.

Украинский президент в свое оправдание после ссоры с главой Белого дома может сказать, что недостаточно хорошо понимает английский язык. Но Трампу и Вэнсу не стоит этому доверять.

«Может показаться, что он не понял, что вы ему сказали. Он недостаточно хорошо владеет английским. Но он понял. Он пытается вас разыграть», — указал аналитик.

Ранее зарубежные СМИ допустили, что перепалка между Зеленским и Трампом может стать началом краха коллективного Запада. Ссора сигнализирует о начале серьезных изменений в подходе США к международным отношениям, а также создает угрозу для западной коалиции. Все это открывает новую эпоху в истории Соединенных Штатов, в которой приоритет будет отдан прямым интересам, а не идеалам демократии и альянсов.