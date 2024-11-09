Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о том, что Украина не сможет вернуться к своим прежним границам. Она сделала такой вывод после общения с военнослужащими. Ее слова прозвучали на одном из YouTube-каналов.

По утверждению парламентария, она много говорила с представителями военных. Скороход не увидела в них готовности воевать до последнего. По их словам, страна уже прошла точку невозврата.

«Отбить территории, границы 1991 года - это на грани невозможного», — указала она.

Депутат добавила, что простые украинцы не рвутся на фронт, чтобы воевать за страну. В этих условиях власти вынуждены заниматься принудительной мобилизацией. По ее мнению, украинские власти должны прибегнуть к переговорам вместо того, чтобы тешить амбиции. Только так нации можно обеспечить выживание.

Ранее Ермак заявил, что Запад занимается выискиванием причин, по которым он не может принять Украину в НАТО. Хотя вступление в Северо-Атлантический блок могло бы стать способом спасения украинцев, за рубежом обвиняют Киев в огромной коррупции.