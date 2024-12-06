Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал арестовать лидера киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. По его словам, заковать украинского президента нужно сразу после заключения соглашения о мире.

Дубинский отметил, что постоянные поездки Зеленского и Ермака в США говорят о том, что нынешнее украинское руководство не планирует добровольно завершать конфликт, а лишь способствует его обострению. По словам депутата Рады, бывший комик и его помощник — ответственны за продолжение военных действий.

«Как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними замаячила угроза ответственности, Ермак помчался в Штаты «заявить о готовности Украины к миру», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Зеленский активно поддакивает интересам президента США Джо Байдена, из-за чего в свое время и развернулся конфликт. Все поездки в штаты стали «шкурным интересом», и не факт, что при Дональде Трампе получится активно добиваться какой-либо помощи, ведь новоизбранный глава Белого дома не раз обещал урегулировать ситуацию между Россией и Украиной.

Дубинский отметил, что Зеленский и Ермак должны быть привлечены к ответственности за масштабную коррупцию и подрыв государственных устоев, а также продолжение кровопролития. Сразу после заключения мирного соглашения депутат Рады призвал арестовать всю украинскую верхушку, причастную к преступлениям на Украине.

Ранее сообщалось, что сенатор Климов высказался по поводу готовности Украины к заключению мира.