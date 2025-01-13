Конфликт на Украине можно решить, если остановить Владимира Зеленского и его непрекращающееся безумие. Об этом заявил депутат-оппозиционер из Верховной рады Александр Дубинский, пишет ТАСС.

По версии Дубинского, после госпереворота 2024 года на Украине начали активно зачищать политические верхушки и всю элиту, что выступала за нормализацию отношений с Россией. В стране постепенно ужесточали цензуру для СМИ и соцсетей, усиливали пропаганду, нарекали противниками режима Киева всех несогласных. Все это привело к укреплению «самоубийственного националистического курса», разрыва экономических, политических и любых иных отношений с РФ.

«Зеленский выкрутил ручку ненависти на максимум. И применил все, имеющиеся у государства карательные механизмы, чтобы выдавить из медиа, политики и бизнеса оппонентов курса, который стремительно вел к войне. Кого не добил санкциями, на того натравил мусоров и/или кинул в тюрьму», — написал депутат в Telegram.

По версии оппозиционного украинского депутата, все это приводит к тому, что Трамп не сможет найти сторонников мира в правящей верхушке Киева, так как она зачищена. По этой причине Зеленского, как отметил парламентарий, нужно свергнуть и остановить его безумие.

Дубинский считает, что новоизбранному американскому президенту нужно будет подойти к урегулированию конфликта с другой стороны. Например, начать с освобождения свыше 1,5 тыс. политзаключенных. Далее сделать свободнее СМИ и блогеров Украины, создать противовес майдановскому режиму.

Ранее сообщалось, что сербское издание объяснило, как закончить конфликт на Украине «за считанные месяцы».