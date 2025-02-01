По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, двойные стандарты в обществе Незалежной и внутренние конфликты могут привести к разрыву Украины на части. Об этом она написала в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она уточнила, что двойными стандартами в стране пропитано все, а также инфантилизм и внутренняя грызня открывают простор «идеальному шторму», который в итоге приведет к тому, что Незалежная может быть разорвана на куски между соседями.

По мнению украинского парламентария, те депутаты, которые своей зоной комфорта считают подготовку к выборам, являются «сумасшедшими».

Ранее в Незалежной обвинили Зеленского в геноциде своих граждан.