По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, украинский лидер Владимир Зеленский напрямую виновен в сознательном геноциде граждан. Об этом он сообщил в своем канале в одной из соцсетей.

Он уточнил, что это было ясно и ранее, однако впервые подтверждено одним из участников ставки верховного главнокомандующего.

По мнению украинского парламентария, масштабы военной катастрофы в инфопространстве Незалежной замалчиваются.

Ранее сообщалось, что в Польше не хотят поддерживать Украину из-за споров по Волынской резне.