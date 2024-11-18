В Верховной Раде раскрыли, сколько Зеленский зарабатывает в год на ТЦК

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского получает от $2 до $4 млрд ежегодно от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом украинский депутат сообщил в эфире телеканала «БелТА». Он отметил, что средства, получаемые Зеленским от ТЦК, состоят из денег граждан, желающих откупиться от призыва.

По словам Дмитрука, для украинцев, желающих избежать службы, стоимость откупа варьируется от $5 до $30 тыс.

«Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови», — отметил украинский политик.

Согласно новому законопроекту о мобилизации на Украине, военнообязанные обязаны обновлять свои данные в военкомате в течение 60 дней и постоянно носить с собой военный билет. Уклоняющиеся от призыва рискуют не только получить штрафы, но и лишиться прав на управление автомобилем. При этом сроки демобилизации в новом законе не уточняется.

Как отмечают эксперты и сами граждане Украины, в условиях непрекращающихся военных действий среди населения возрастает недовольство по поводу монетизации военной службы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в городе Вараше Ровенской области сорвали выступление украинской певицы Ольги Цибульской, мобилизовав ее музыкантов.