В Верховной Раде запланировали президентские выборы после мирного договора с РФ
Депутат Скороход: Рада ждет выборов после подписания мирного договора
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Депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход сообщила в эфире «Новини.Live», что в Верховной Раде рассчитывают на подписание мирного договора с Россией «в ближайшее время». После этого запланированы президентские, парламентские и местные выборы.
Скороход подчеркнула, что в Раде уже активно ведется подготовка к выборам. Кроме того, народные депутаты обсуждают возможность проведения выборов до подписания мирного соглашения, однако возникают вопросы о том, как обеспечить участие для всех, включая военных.
По ее словам, в Верховной Раде работают над изменениями в избирательный кодекс, но конкретные детали изменений она не уточнила.
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