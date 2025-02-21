В Верховной Раде запланировали президентские выборы после мирного договора с РФ

Депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход сообщила в эфире «Новини.Live», что в Верховной Раде рассчитывают на подписание мирного договора с Россией «в ближайшее время». После этого запланированы президентские, парламентские и местные выборы.

Скороход подчеркнула, что в Раде уже активно ведется подготовка к выборам. Кроме того, народные депутаты обсуждают возможность проведения выборов до подписания мирного соглашения, однако возникают вопросы о том, как обеспечить участие для всех, включая военных.

По ее словам, в Верховной Раде работают над изменениями в избирательный кодекс, но конкретные детали изменений она не уточнила.

Ранее политолог Мезенцев заявлял, что при отключении от интернета Украина сдуется за два месяца.