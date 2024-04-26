В Волгоградской области задержаны нацисты, готовившие теракт в регионе

По данным ведомства, двух членов неонацистской группировки NS/WP Crew* задержали в Волгоградской области. Отмечается, что они занимались подготовкой терактов в отделе полиции, военкомате, а также в заведениях общественного питания.

«Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации «National-Socialism/White Power*» («NS/WP*») двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — говорится в сообщении.

Как следует из информационного сообщения ЦОС ФСБ, представители указанного движения выполняли задания под кураторством украинских спецслужб. Так, с марта по ноябрь 2023-го года молодые люди повредили 16 транспортных средств, на которых была изображена символика специальной военной операции. Кроме того, предполагаемые террористы испортили автомобили, принадлежащие гражданам, приехавшим в Волгоградскую область из регионов Северного Кавказа и из стран Центральной Азии.

Возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны. Свою вину в принадлежности запрещенной неонацистской группировки они признали. Молодые люди являются несовершеннолетними — им по 17 лет.

По данным ведомства, в ходе обысков у них были изъяты оружие, боеприпасы, самодельная взрывчатка, четыре килограмма пиротехнического вещества, а также средства связи и коммуникации, через которые, предположительно, поддерживался контакт с украинскими кураторами.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в Брянской области, которые готовили приверженцы украинского неонацизма.