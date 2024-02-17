В Воронеже сбили два беспилотника

На подлете к Воронежу сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал Гусев.

Атаку украинских БПЛА отразили в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, объекты были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над населенными пунктами Погарский и Клинцовский.

Дроны также были ликвидированы в небе над Калужской областью, написал глава региона Владислав Шапша. По его словам, объекты сбиты на территории Людиновского района. Жертв и пострадавших нет.

Украинские военные регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ с использованием беспилотников. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В них, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Власти регионов регулярно сообщают о сбитых системой ПВО беспилотниках, а также информируют о последствиях.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе.