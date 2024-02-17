Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена ракетная угроза во второй раз

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом введении ракетной опасности, объявленной второй раз за эту ночь. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В посте Старовойт предупредил о том, что в области вновь была запущена система оповещения населения ввиду возникшей ракетной опасности. Губернатор попросил жителей спрятаться в помещениях, в которых нет окон, в случае, если те находятся дома. Остальных он попросил укрыться в паркингах, подземных переходах и зданиях до тех пор, пока не минует угроза.

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Курской области, что привело к появлению пожара.