В Воронеже сбитый беспилотник повредил два дома

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что из-за сбитого беспилотника в городе повреждены два дома, несколько машин и нежилые здания. Об этом он написал в своих соцсетях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской и Воронежской областями. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что ночью ПВО сбила дрон в регионе.

«Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал Кстенин.

Он отметил, что окна были выбиты в одном из дошкольных учреждений района. Кстенин добавил, что администрация оценит объемы ущерба и оперативно устранит последствия инцидента.

Минобороны РФ ежедневно сообщает сбитых беспилотниках в регионах РФ. Чаще всего ВСУ атакуют граничащие с Украиной территории России. Так, например, в Белгородской, Курской и Брянской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, усилившееся атака ВСУ на территорию РФ связаны с провокационной деятельностью, который Киев устраивает из-за выборов главы России.