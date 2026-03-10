В возрасте 74 лет умер бывший мэр Омска и депутат Госдумы РФ Виктор Шрейдер

На 75-м году жизни скончался бывший мэр Омска и депутат Государственной думы РФ Виктор Шрейдер. О смерти политика сообщил действующий градоначальник Сергей Шелест, передает «МК».

Практически вся профессиональная жизнь Шрейдера была связана с Омском, где он проявил себя как сильный управленец и организатор.

Шрейдер был избран мэром Омска 27 марта 2005 года, набрав 65,75% голосов избирателей. Он занимал пост главы города до 21 декабря 2011 года. В этот период в Омске активно развивалась система территориального общественного самоуправления (ТОС). Были реализованы десятки проектов по благоустройству города, строительству социальных объектов и развитию дорожной инфраструктуры.

После работы в мэрии Шрейдер стал депутатом Госдумы, продолжая представлять интересы омичей.

Ранее стало известно о смерти жены солиста «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова.