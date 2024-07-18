В ВСУ признали разгром позиций в Крынках
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Бывший спикер группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что основные позиции ВСУ в Крынках Херсонской области разрушены ударами ВС России.
В эфире национального телевидения он отметил, что в этом селе позиции украинских военных были разрушены в результате комбинированного и продолжительного воздействия со стороны российских военнослужащих.
Лиховой подчеркнул, что в скором времени Крынки станут населенным пунктом, в котором фактически невозможно будет держать оборону.
Вооруженные силы РФ вытеснили ВСУ из Крынок в мае 2024-го года. Украинские военные в попытках любой ценой удержать оборону населенного пункта понесли там большие потери. В связи с этим президент России Владимир Путин порекомендовал Генеральному штабу РФ не торопиться полностью вытеснять противника из Крынок.
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям относятся денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.
Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удар по вагоностроительному заводу в Кременчуге, где ВСУ ремонтировали военную технику.