В эфире национального телевидения он отметил, что в этом селе позиции украинских военных были разрушены в результате комбинированного и продолжительного воздействия со стороны российских военнослужащих.

Лиховой подчеркнул, что в скором времени Крынки станут населенным пунктом, в котором фактически невозможно будет держать оборону.

Вооруженные силы РФ вытеснили ВСУ из Крынок в мае 2024-го года. Украинские военные в попытках любой ценой удержать оборону населенного пункта понесли там большие потери. В связи с этим президент России Владимир Путин порекомендовал Генеральному штабу РФ не торопиться полностью вытеснять противника из Крынок.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям относятся денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удар по вагоностроительному заводу в Кременчуге, где ВСУ ремонтировали военную технику.