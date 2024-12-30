По словам бывшего украинского военного Владимира Шилова, глава киевского режима Владимир Зеленский не обращал внимания на сигналы западных стран, поскольку Незалежная в ближайшем будущем перестанет существовать как государство. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он добавил, что российские войска могут дойти до Днепропетровска, а Украина уже давно превратилась в концлагерь.

По мнению экс-военнослужащего ВСУ, Зеленский не смог подготовить страну к российской специальной военной операции, поэтому по завершению украинского конфликта Незалежная может перестать существовать совсем.

Он также подверг критике нападение на Курскую область, несмотря на то туда стянули лучшие военные силы Украины и технику, практически полностью уничтоженную. С военной точки зрения операция бессмысленна и имеет политические цели.

Ранее Путин ответил на вопрос об окончании СВО словами «С нами Бог».