Солдаты ВСУ расстреляли беженцев из Торецка

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что солдаты ВСУ расстреляли группу беженцев из подконтрольного украинским властям Торецка, сообщил ТАСС .

25 июня назначенный Киевом глава администрации Торецка Вадим Филашкин сообщил о принудительной эвакуации жителей города. Населенный пункт находится к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска.

«Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка», — сказала Кимаковский.

На данный момент, сообщил советник главны ДНР, в городе идут ожесточенные бои. Он подчеркнул, что как минимум семь мирных жителей погибли.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Шумы, которые находится вблизи Торецка. Также оборонное ведомство отмечало успехи российских военных в этих районах.

Ранее мы сообщали, что ВСУ снова атаковали территорию Белгородской области.