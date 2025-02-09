Уровень поддержки нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского среди жителей Запорожья стремительно падает. Местные жители выражают недовольство его действиями, а также экономическим положением Украины. Об этом РИА Новости рассказал один из местных жителей.

По его словам, противников киевского режима сейчас стало существенно больше.

«Если раньше было больше лояльных к... власти, то сейчас все больше против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение все хуже и хуже: как экономически, так и людей "зашугали"», — сказал собеседник агентства.

Жители Запорожья также указывают на практически полное отсутствие эффективной правовой защиты. Многие отмечают, что ситуация требует неотложного вмешательства, однако местные власти не принимают необходимых мер. Последствия этого игнорирования становятся все более очевидными в условиях продолжительного военного конфликта, поскольку гуманитарные и социальные проблемы продолжают накапливаться.

Стремительное падение поддержки Зеленского происходит на фоне политической нестабильности в стране. Срок полномочий президента истек еще 20 мая 2024 года, однако Зеленский отменил выборы, объяснив это решение действием военного положения в стране.

Запорожская область, которая по итогам референдума в сентябре 2022 года стала частью России, продолжает оставаться в центре конфликта. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время более 70% Запорожской области находится под контролем России, а административным центром является Мелитополь.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «голубым воришкой» за кражу полученных от США средств.