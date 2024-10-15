Представитель украинской делегации во время заседания в Женеве попытался выразить протест против того, что президент Ассамблеи Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург. Однако его выступление резко прервала сама Эксон.

Об этом в интервью изданию «Лента.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который в настоящее время находится на заседании Межпарламентской ассамблеи.

Он также напомнил, что похожий случай произошел на заседании фонда Клинтона, где выступление украинской делегации тоже было прервано несмотря на то, что большая часть мероприятия была посвящена именно обсуждению украинского вопроса.

Ранее сообщалось о том, что Евродепутат Блага заявил о давлении ЕС в связи с поездкой в Москву.