Евродепутат Блага заявил о давлении ЕС в связи с поездкой в Москву

Словацкий евродепутат Любош Блага заявил в беседе с RT заявил, что ощущает давление в связи с поездкой в Россию.

По словам собеседника канала, в ЕС распространяется «тренд на ненависть к русским», который он не поддерживает. Блага приехал извиниться за русофобию, насладиться Россией, выступить в защиту полюбившейся страны.

Любош Блага отметил, что ощущает давление в связи с поездкой в Москву. Он уверен, что у этого путешествия будут последствия.

«Ведь, само собой, со мной (в ЕС. — RT) не согласны. Большинство в Европарламенте — ярые русофобы. Так что то, что на меня будут оказывать давление, для меня ожидаемо», — заключил он.

Евродепутат отметил, что не может смириться с антироссийскими настроениями в родной стране и Евросоюзе. По его мнению, эту модель ненависти навязывает США.

Ранее сообщалось, что евродепутат от Словакии Любош Блага приехал в Москву с раскаянием за русофобию.