«В знак борьбы за свободу»: Трамп получил Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время визита в Белый дом передала Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Жест носил символический характер и был связан с историей борьбы за свободу в Латинской Америке.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNN, встреча Марии Корины Мачадо с Дональдом Трампом сопровождалась необычным символическим жестом. Оппозиционный политик вручила экс-президенту США медаль Нобелевской премии мира, которой она была удостоена ранее.

По словам Мачадо, передача медали была отсылкой к историческому эпизоду двухсотлетней давности. Она напомнила, что французский генерал маркиз де Лафайет когда-то подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. Боливар, один из ключевых лидеров освободительного движения в Южной Америке, хранил ее до конца своей жизни.

Мачадо подчеркнула, что нынешний жест символизирует возвращение этой исторической традиции. По ее словам, таким образом народ Венесуэлы передает медаль «наследнику Вашингтона» в знак признательности за поддержку стремления к свободе и демократическим изменениям.

Ранее политик планировала официально передать Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году за вклад в продвижение демократии в Венесуэле и попытки добиться мирного перехода власти. Однако формально оформить передачу награды не удалось из-за правил Нобелевского комитета, запрещающих подобные действия.

