Президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с Times заявил, что НАТО должна отказаться от ограничений на создание оборонительных баз на границе с Россией. По его словам, военному альянсу следует признать «мертвым» основополагающий акт Россия — НАТО после размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Политолог Вадим Сипров считает, что создание военных баз на границе с Россией нужно Литве, Латвии и Эстонии, чтобы поддержать местную экономику и привлечь западные инвестиции.

«Экономика этих республик находится в затяжной депрессии. Развитие военной инфраструктуры НАТО у российских границ может послужить спасательным кругом для национальных экономик этих стран. Для Литвы, Латвии и Эстонии это означало бы приток западных инвестиций, создание новых рабочих мест, модернизацию дорожной сети и коммуникаций, развитие сферы услуг», — рассказал Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт также отметил, что размещение военных баз создаст напряженную обстановку в регионе. Однако Россия уже принимает меры для обеспечения собственной безопасности.

«Разумеется, создание баз НАТО у наших северо-западных границ будет способствовать росту военной напряженности. Ключевой вопрос — пойдет ли НАТО на размещение крупных военных объектов в зоне досягаемости российской реактивной, а местами и ствольной артиллерии?» — задался вопросом собеседник.

Сипров отметил, что наша страна уже «сработала на опережение».

«В конце прошлого года было принято решение о возрождении Ленинградского военного округа, основная задача которого – обезопасить это критически важное для России направление», — заключил политолог.

Ранее мы писали о том, что в Литве планируют создать танковую дивизию.