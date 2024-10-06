В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидирован зять украинской националистки Ирины Фарион Василий Особа. Об этом в соцсетях написала его супруга София Семчишин.

По информации издания «Страна.ua», которое ссылается на главу партии «Свобода», членом которой была Фарион, Олега Тягнибока, Особа погиб в результате боестолкновений на Северском направлении.

Фарион застрелили во Львое 19 июля. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний гражданин Украины.

Фарион была ярой защитницей украинской языка и открыто выступала против российского достояние и русской речи. Высказывания политика не раз вызывали общественный резонанс и споры. Фарион была профессором Национального университета «Львовская политехника».

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб российский оппозиционер, воюющий в составе ВСУ.