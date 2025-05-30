В зоне СВО несколько военнослужащих устроили провокацию, ослушавшись приказа командования

В пятой гвардейской мотострелковой бригаде им. А. В. Захарченко, участвующей в специальной военной операции (СВО) на Украине, произошел конфликт, вероятно, ставший саботажем. Об этом со ссылкой на главу АНО «Женский фронт» Анастасию Кашеварову пишет «Лента.ру».

В своем телеграм-канале она рассказала, что военные блогеры получили анонимные письма и видеоматериалы от солдат бригады, в которых бойцы жаловались на то, что их — травмированных, отправляют на выполнение боевых задач. На видео, оказавшихся в расположении журналистов, солдаты стояли на костылях.

«Вот, что оказалось при разбирательстве: было противостояние определенных бойцов, которые не хотели идти на боевое задание, с командованием. Под это дело эти бойцы записали видео с недолеченным пополнением, и прикрываясь ими стали распространять информацию, что именно бойцов на костылях отправляют в штурм», — написала Кашеварова.

Журналистка рассказала, что случаи, когда бойцов действительно не долечивали, были, однако никто не отправлял их в бой. По ее словам, сейчас выясняется ситуация с остальными военнослужащими — один из главных предполагаемых провокаторов уже самовольно оставил часть (СОЧ).

«Ситуация была разрешена до того, как видео были опубликованы в СМИ. И это хорошо, иначе бы ее так быстро не решили, потому что СМИ все переврали», — отметила Кашеварова.

Она уточнила, что был выявлен конфликт между некоторыми бойцами и командованием, в ходе которого бойцы заняли оборону и заминировали подходы.

Журналистка отметила, что все провокаторы, которые распространили недостоверную информацию, сбежали в СОЧ, а сама ситуация разрешилась до распространения в СМИ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, которые вернулись из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим близким.