Вернувшиеся из украинского плена российские военные обратились к Путину

Военнослужащие, которые вернулись из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим близким. Кадры с военными были опубликованы в эфире телеканала «Вести».

Как сообщалось ранее, самолет с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Московской области. В Москве военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — сказал освободившийся из плена боец.

Один из военнопленных поделился, что счастлив вернуться домой после всех испытаний. Теперь он забыл о прошлом и с радостью предвкушает встречу с родными и друзьями.

«Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых», — поделился военный

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из плена курянами.