В зоне СВО появился «царь-мангал»: секретное оружие российских штурмовиков

В зоне проведения специальной военной операции замечен нестандартный образец военной техники — импровизированный бронетранспортер, собранный из элементов поврежденной бронетехники, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осведомитель».

Машина оснащена так называемым царь-мангалом — специальной защитной конструкцией, создающей купол из стальных листов.

Из-за массивных размеров защитного сооружения невозможно визуально определить, какая именно машина послужила базой для создания этого штурмового БТР. Лобовая часть самодельного бронетранспортера дополнительно усилена контейнерами динамической защиты, демонтированными с вышедшей из строя бронетехники.

Тяжелый импровизированный БТР также оборудован резиновыми экранами и конструкциями из стальных тросов, предназначенными для защиты от атак дронов-камикадзе.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что в зоне спецоперации российских военных начади обучать верховой езде вдвоем.