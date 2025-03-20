В зоне СВО заметили модифицированную «мотолыгу»

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине заметили модифицированный гусеничный транспорт МТ-ЛБ, который в народе прозвали «двухэтажной мотолыгой». Публикация об этом появилась в телеграм-канале «Уголок Ситха».

Доработки, проведенные на фронте, коснулись десантного отделения, где высота корпуса была увеличена. Это изменение значительно упрощает процесс посадки и высадки пехотинцев. Кроме того, транспортер оснастили решетчатыми экранами для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также маскировочными сетями, которые помогают уменьшить его видимость на поле боя.

Транспортер МТ-ЛБ был принят на вооружение Советской армии в 1964 году и за это время зарекомендовал себя как надежная и многофункциональная машина. Он вмещает до 11 человек пехоты и способен не только держаться на плаву, но и полноценно маневрировать на воде с десантом на борту. Оснащенный двигателем мощностью 240 лошадиных сил МТ-ЛБ развивает максимальную скорость свыше 60 км в час.

В марте 2025 года на фронте также заметили другие модификации МТ-ЛБ, дополненные защитными элементами. Эти машины стали более защищенными благодаря стальному каркасу с цепями и резиновыми экранами, что значительно повышает их стойкость к ударам дронов.

Интересным новшеством стала возможность использования пространства между верхней частью «мангала» и крышей для создания дополнительного десантного отделения.

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