Российский КамАЗ с шестиствольной артиллерийской установкой в кузове получил прицел

Российский КамАЗ, оснащенный шестиствольной артиллерийской установкой, получил современный прицел, который значительно улучшит его боевые возможности. Снимок с модифицированным грузовым автомобилем опубликовала «Лаборатория ППШ» в своем телеграм-канале.

Прицел появился на верхней части установки. Там он держится с помощью магнитов. Прицел включает в себя как тепловизионный, так и телевизионный каналы, которые позволят эффективно нацеливаться на противника в различных условиях.

КамАЗ-5350 с корабельной артиллерийской установкой в России заметили в конце февраля 2025 года. Установка АК-306 размещена в задней части кузова автомобиля. Шестиствольное орудие АО-18Л способно поражать воздушные цели на дальности до 4000 м, а скорость стрельбы достигает впечатляющих 1000 выстрелов в минуту.

В мае 2024 года «Известия» сообщили, что использование морских систем вооружения уже активно применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Тягачи МТ-ЛБ были оснащены пушками 2М-3М, огнеметно-зажигательными комплексами А-22 и бомбометами РБУ-6000 «Смерч-2».

Ранее сообщалось, что российские разработчики изобрели новый разведывательный дрон «Сова-13».