МИД Азербайджана направил РФ ноту о прекращении деятельности Русского дома

Азебайджан направил России ноту о прекращении деятельности «Русского дома» (является представительством Россотрудничества в Азербайджане) из-за того, что центр не зарегистрирован как юрлицо и нарушил законодательство страны. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что нота о прекращении деятельности «Русского дома» была направлена еще 3 февраля. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что в стране уже приняли решение о прекращении деятельности информационно-культурного центра, и теперь ожидается реакция от российской стороны для принятия соответствующих мер.

Напомним, ранее в азербайджанских СМИ также сообщалось о том, что власти страны готовят обращения в международные суды с целью заставить Россию выплатить компенсацию после крушения самолета.