Ван И: Китай и Россия стоят плечом к плечу
Ван И назвал Китай и Россию великими государствами
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До тех пор, пока Китай и Россия стоят плечом к плечу, политика силы не сможет восторжествовать. Такое заявление по итогам визита в Москву сделал министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова передает МИД КНР.
Он также отметил, что пока два великих государства — Китай и Россия — стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, международный порядок не будет нарушен, и политика силы не сможет восторжествовать.
Перемены, добавил Ван И, это нормальное состояние международной обстановки, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными.
Ранее сообщалось о том, что толпы китайцев собрались в центре Москвы ради репетиции парада Победы.