Ван И: Китай и Россия стоят плечом к плечу

До тех пор, пока Китай и Россия стоят плечом к плечу, политика силы не сможет восторжествовать. Такое заявление по итогам визита в Москву сделал министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова передает МИД КНР.

Он также отметил, что пока два великих государства — Китай и Россия — стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, международный порядок не будет нарушен, и политика силы не сможет восторжествовать.

Перемены, добавил Ван И, это нормальное состояние международной обстановки, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными.

Ранее сообщалось о том, что толпы китайцев собрались в центре Москвы ради репетиции парада Победы.