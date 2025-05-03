Толпы китайцев собрались в центре Москвы ради репетиции парада Победы

Жители Китая в большом количестве прибыли в центр Москвы, чтобы принять участие в репетиции парада в честь Дня Победы. Среди них было много молодых людей. Соответствующий видеоматериал был опубликован в Телеграм-канале РЕН ТВ.

В Ветошном переулке собралась толпа, уверенная в том, что именно здесь пройдут китайские солдаты, участвующие в репетиции.

«Мы больше часа ждем начала мероприятия. Здесь будут проводить репетицию парада Победы. Мы приехали поддержать россиян», — передает телеканал слова граждан КНР.

В эфире телеканала показали, как люди размахивают флагами КНР и поют песни.

Как мы уже сообщали, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Ожидается, что на мероприятии также будут присутствовать лидеры многих иностранных государств.

Ранее врач раскрыл причину госпитализации президента Сербии Вучича в США, из-за чего тот не сможет побывать на Параде Победы в Москве 9 мая.