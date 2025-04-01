Ван И высказался об отношениях России и США

Власти РФ и США сделали первый шаг к нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.

Он подчеркнул, что улучшение отношений двух стран благотворно отразится на стабилизации баланса сил между крупными державами.

В сложившейся международной ситуации крупные страны, считает Ван И, должны выполнять взятые на себя обязательства и быть гарантией стабильности в мире.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, выразив заинтересованность в урегулировании конфликта, а также в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

Ранее Ван И заявил, что путь к миру на Украине еще далек.