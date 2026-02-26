Вашингтон берет ЛУКОЙЛ в заложники: как продажу нефтяных активов используют для шантажа на переговорах

Соединенные Штаты заблокировали оперативное завершение сделок по продаже международных активов компании ЛУКОЙЛ, используя их как рычаг давления на Россию в рамках мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщают, что на закрытых консультациях в Женеве, Абу-Даби и Майами тема снятия санкций с «Роснефти» и ЛУКОЙЛа стала одной из ключевых. Американская администрация признает, что затягивание процесса направлено на поддержку усилий президента Трампа по ограничению доходов российского бюджета. Условия сделки остаются крайне жесткими: российская корпорация не получит авансовых платежей, а все вырученные средства будут заморожены на счетах в юрисдикции США.

Особую значимость ситуации придает тот факт, что контроль над процессом перешел от технических специалистов OFAC к высшему политическому руководству. Сделку лично курирует глава Минфина Скотт Бессент, а в обсуждение включены чиновники Белого дома и Госдепартамента. Таким образом, коммерческий вопрос окончательно трансформировался в инструмент политического торга.

Ранее эксперт ФНЭБ Юшков назвал панику вокруг скидок на нефть искусственной.