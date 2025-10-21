Вашингтон отложил саммит Трампа и Путина: стороны не готовы к переговорам

Вашингтон отложил подготовку к саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В Белом доме заявили, что стороны пока не готовы к личным переговорам на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

Планы на встречу лидеров двух стран в Будапеште приостановлены. Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что о саммите в ближайшем будущем речи не идет. Причиной назвали недостаточную готовность сторон к серьезным переговорам.

При этом в Вашингтоне положительно оценили недавний разговор нового госсекретаря Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым. Белый дом охарактеризовал эти переговоры как продуктивные. Однако, по мнению американской стороны, даже на уровне глав внешнеполитических ведомств нет необходимости в срочной очной встрече для продолжения диалога.

Такая пауза указывает на выжидательную позицию Вашингтона. Эксперты полагают, что администрация Трампа хочет сначала увидеть конкретные шаги по ряду международных вопросов, прежде чем возобновлять подготовку к саммиту.

