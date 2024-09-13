Вашингтон подтверждает неизменность позиции по использованию оружия США украинскими войсками

Представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности подтвердил, что позиция США относительно ограничений на применение американского вооружения украинскими военными для атак вглубь российской территории остается неизменной.

Он отметил, что в ближайшее время не ожидается пересмотра этой политики. Эта информация поступила на фоне недавних публикаций в британской прессе, предупреждающих о потенциальных рисках эскалации конфликта в случае, если Запад даст Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Издание The Guardian подчеркнуло, что такой шаг может иметь серьезные последствия.

Ранее на этой неделе стало известно, что глава Государственного департамента США провел переговоры с украинским руководством по вопросу использования дальнобойных ракетных систем. Американский дипломат заявил о намерении доложить результаты этих обсуждений президенту Байдену.

Сообщается также, что президент Украины передал госсекретарю США предложения по возможному применению дальнобойного вооружения для нанесения ударов по российской территории.

Несмотря на эти дискуссии, официальная позиция Вашингтона остается неизменной, что подтверждает приверженность США к осторожному подходу в вопросах военной поддержки Украины, стремясь избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее стало известно о том, что Cоюзник Нидерландов отказывается от совместной поставки ПВО Украине.