Нидерланды столкнулись с неожиданным препятствием в планах по поставке системы противовоздушной обороны Patriot на Украину.

Согласно сообщению информационного портала NL Times, ссылающегося на Министерство обороны Нидерландов, совместный проект с неназванным союзником оказался под угрозой срыва.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью немецкому изданию раскрыл детали ситуации. По его словам, Нидерланды уже отправили на Украину радар и планировали в ближайшее время доставить три пусковые установки. Однако страна-партнер, ответственная за поставку других ключевых компонентов системы, неожиданно отказалась от своих обязательств.

Этот дипломатический сюрприз поставил голландское правительство в затруднительное положение. В настоящее время Нидерланды ведут активные переговоры с другими потенциальными партнерами, стремясь найти замену отказавшемуся союзнику для завершения комплектации системы Patriot.

Важно отметить, что решение о совместной поставке ПВО Patriot на Украину было принято Нидерландами еще в июне. Однако имя страны-партнера, отказавшейся от участия в проекте, по-прежнему держится в строгом секрете.

Российская Федерация, со своей стороны, продолжает выражать озабоченность по поводу поставок западного вооружения Украине. Москва неоднократно заявляла, что такие действия лишь затягивают конфликт, не оказывая существенного влияния на ситуацию на поле боя, и потенциально могут привести к эскалации напряженности в регионе.

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