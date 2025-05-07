Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов

Вашингтон призвал Украину принять депортированных из США граждан третьих стран. Однако пока власти Киева не отреагировали на этот призыв. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

США направляли запрос Киеву в январе, почти сразу после инаугурации Дональда Трампа. Также Соединенные Штаты поднимали вопрос о сокращении пребывания в стране украинских беженцев.

Ранее сообщалось о том, что власти США придумали способ борьбы с нелегальной миграцией. Теперь нелегалам будут платить $1000 за самостоятельный выезд из страны.

По мнению представителей ведомства, новая мера – это достойный способ покинуть США, благодаря которому нелегалы смогут избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США.