США будут платить нелегалам по $1000 за выезд из страны

Власти США придумали способ борьбы с нелегальной миграцией. Теперь нелегалам будут платить $1000 за самостоятельный выезд из страны.

Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

По мнению представителей ведомства, новая мера – это достойный способ покинуть США, благодаря которому нелегалы смогут избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США.

Денежные средства мигранту будут перечислены сразу после того, как он подтвердит свое возвращение на родину через приложение CBP Home App.

Ранее сообщалось о том, что со дня президентства Трампа из США в Мексику выдворили почти 39 тыс. мигрантов.