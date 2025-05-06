США будут платить нелегалам по $1000 за выезд из страны
США пообещали платить деньги нелегалам за самодепортацию
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Власти США придумали способ борьбы с нелегальной миграцией. Теперь нелегалам будут платить $1000 за самостоятельный выезд из страны.
Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.
По мнению представителей ведомства, новая мера – это достойный способ покинуть США, благодаря которому нелегалы смогут избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США.
Денежные средства мигранту будут перечислены сразу после того, как он подтвердит свое возвращение на родину через приложение CBP Home App.
Ранее сообщалось о том, что со дня президентства Трампа из США в Мексику выдворили почти 39 тыс. мигрантов.