Вашингтону заранее было известно о больших отставках в украинском правительстве

По словам американского журналиста Джексона Хинкла, американскому Белому дому изначально было известно, что в Киеве планируются массовые отставки министров, поскольку не исключено, что они произошли под давлением Штатов. Об этом сообщили РИА Новости.

Он уточнил, что подобное массовое увольнение, то есть примерно девять-десять позиций, не могло случиться без серьезного диалога с Вашингтоном, даже если это происходит за кулисами и идет не через ключевых действующих лиц в американском Госдепе.

Напомним, что в начале этой недели украинский лидер Владимир Зеленский снял с должностей замглавы своего офиса Ростислава Шурму, министра юстиции Дениса Малюську, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и других.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что отставки в правительстве Украины объясняются ультиматумом США.