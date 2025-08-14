Вассерман объяснил истинные причины продажи Аляски США

Депутат Государственной думы РФ, политолог Анатолий Вассерман объяснил в интервью изданию «Татар-информ», почему Россия в 1867 году продала Аляску США за 7,2 $млн — сумму, которая по современным меркам эквивалентна примерно $120 млн.

По словам депутата, главная причина продажи Аляски заключалась в том, что на момент сделки основные ресурсы этого региона считались исчерпанными. Нефть и газ тогда не представляли ценности, а золото еще не обнаружили. Кроме того, пушной промысел, бывший главным источником дохода региона, пришел в упадок.

Не менее важным был военно-стратегический фактор — обострение отношений с Британией делало уязвимыми российские владения в Северной Америке.

«Поскольку Аляска находится рядом с Канадой, которая принадлежала Британии, мы во избежание нападения Британии на Аляску застраховали ее в страховых агентствах Соединенных Штатов Америки на сумму $7,2 млн, тогда доллар равнялся примерно 2 граммам золота, то есть сумма была достаточно солидной», — рассказал Вассерман.

Он отметил, что полученные средства Российская Империя использовала грамотно — эти деньги пошли на закупку в Британии оборудования для строительства железных дорог, что значительно ускорило развитие транспортной системы государства.

Напомним, в пятницу, 15 августа, именно в Аляске состоится историческая встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как ранее отмечала итальянская газета La Stampa, именно Анкоридж в Аляске стал символом дипломатических встреч мирового уровня.