Ватикан обнародовал состояние здоровья папы Римского

По информации Служба печати Святого престола в Ватикане, состояние ранее госпитализированного вчера с пневмонией папы Римского Франциска вследствие бронхиального спазма остается стабильным.

Подчеркивается, что новых приступов не было, не отмечается и повышенной температуры и лейкоцитоза. Он находится в сознании и сохраняет ориентацию. Также понтифик причастился и посвятил себя молитве. Однако в целом прогноз по состоянию здоровья остается сдержанным.

Напомним, что вчера у папы Римского Франциска наблюдался бронхиальный спазм, была начата неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Ранее стало известно о возможном отречении от престола папы Римского.