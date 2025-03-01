Ватикан обнародовал состояние здоровья папы Римского
В Ватикане заявили, что состояние здоровья папы Римского остается стабильным
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По информации Служба печати Святого престола в Ватикане, состояние ранее госпитализированного вчера с пневмонией папы Римского Франциска вследствие бронхиального спазма остается стабильным.
Подчеркивается, что новых приступов не было, не отмечается и повышенной температуры и лейкоцитоза. Он находится в сознании и сохраняет ориентацию. Также понтифик причастился и посвятил себя молитве. Однако в целом прогноз по состоянию здоровья остается сдержанным.
Напомним, что вчера у папы Римского Франциска наблюдался бронхиальный спазм, была начата неинвазивная искусственная вентиляция легких.
Ранее стало известно о возможном отречении от престола папы Римского.