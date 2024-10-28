«Ведомости»: двум губернаторам грозят отставки до конца 2024 года

В российском политическом ландшафте ожидаются возможные отставки глав Ростовской области и Республики Коми, сообщили «Ведомости». Губернаторы Василий Голубев и Владимир Уйба, по информации источников, могут покинуть свои должности в ближайшие месяцы.

Голубев, занимающий пост с 2010 года, может принять решение об уходе, учитывая не только продолжительность своего правления, но и отсутствие обновления губернаторского корпуса в регионе. Несмотря на успешные результаты работы, источники отмечают, что Голубеву может быть трудно сохранять мотивацию и свежесть подходов к управлению.

В свою очередь, Уйба, чьи полномочия заканчиваются в 2025 году, сталкивается с серьезными вызовами. Его отношения с местными элитами и высокая текучесть кадров в правительстве ставят под сомнение его дальнейшее пребывание на посту. Более того, сложность коммуникаций с населением и элитами создает трудности в его дальнейшей перспективе на этом посту.

В 2025 году завершится первый срок у нескольких губернаторов, и основная волна отставок ожидается весной следующего года, пишут «Ведомости». Несмотря на активные изменения, политтехнологи уверены, что эти отставки не приведут к глобальному «губернаторопаду», а будут носить точечный характер.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, а также в пресс-службы глав обоих регионов.

Ранее сообщалось, что неудачно высказавшийся о погибшем бойце СВО мэр Моршанска Алексей Банников ушел в отставку.