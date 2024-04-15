«Ведомости» сообщили о скором слиянии ЛДПР с «Партией дела»

«Партия дела» российского предпринимателя Константина Бабкина может скоро присоединиться к ЛДПР. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в обеих политсилах.

Отмечается, что идеи по объединению партий активно обсуждались еще с начала года и катализировались после прошедших в России в марте президентских выборов.

«ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать присоединение к ней „Партии дела“ предпринимателя Константина Бабкина… Детали пока не известны, но проект ведет руководство партии», — пишет издание.

По информации журналистов, съезд по слиянию партий может пройти в предстоящем мае. Информации от официальных источников в ЛДПР пока не поступало.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян назвала слова скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского про Украину и Ближний Восток пророческими.