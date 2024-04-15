Симоньян назвала слова Жириновского про Украину и Ближний Восток пророческими

Главред телеканала RT и холдинга МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы ВГТРК «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» припомнила слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сказал, что в 2024 году все забудут про Украину.

Напомним, в одном из старых эфиров на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский заявил, что в 2024 году выборов на Украине не будет от слова совсем. Кроме того, как предрек политик, на Ближнем Востоке из-за противостояния Ирана и Израиля будут «такие события, что все забудут, что такое вообще Украина».

Как призналась Симоньян, она искренне надеется, что все сказанное лидером ЛДПР станет пророческим.

«И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, — они действительно окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всём этом конфликте. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог», — заявила она.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил по Израилю за сутки более 300 ракет и беспилотников.