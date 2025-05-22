Ведущий Fox News сравнил Конгресс США с хосписом

Американский телеканал Fox News сравнил палату представителей Конгресса США с хосписом. В прямом эфире ведущий обратил внимание зрителей на то, что за последние 13 месяцев скончались шесть членов Демократической партии, занимавших свои посты.

Смерть демократа Джерри Коннолли, члена палаты представителей, от рака пищевода в среду, послужила поводом для этих комментариев.

Журналист также высказал мнение о необходимости смены поколений в Вашингтоне, подчеркнув, что стране не нужен еще один политик, подобный Байдену.

Это заявление прозвучало в контексте начатого в сенате США расследования, касающегося состояния здоровья бывшего президента, которому 82 года и недавно был поставлен диагноз «рак».

Ранее сообщалось, что в сенате США хотят выяснить, кто управлял страной вместо Байдена.