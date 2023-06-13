«Ведут себя очень лицемерно»: в НАТО готовы взять только «победившую» Украину
Россияне предрекли будущее Украины после конца СВО
Фото: [Zuma\TASS]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала PBS заявил, что назвать точные сроки вступления Украины в альянс невозможно.
Так политик ответил на претензию президента Украины Владимира Зеленского, который настаивает на точной информации о процедуре вступления его страны в НАТО. Представитель альянса подчеркнул, что сейчас есть задачи важнее, например, «оказать больше военной поддержки Украине». Также Столтенберг напомнил, что если киевский режим «не победит», то и членом военного блока не станет.
«Я, конечно, против того, чтобы Украина входила в НАТО, но представители альянса ведут себя очень лицемерно. Они готовы помогать только Украине в статусе «победительницы». А «проигравшая» страна им не нужна»; «Когда уже весь украинский народ поймет, что ни НАТО, ни Зеленскому они не нужны?»; «НАТО просто создает иллюзию для Зеленского. Когда боевые действия закончатся, Украина станет не нужна Западу», — считают россияне.
Ранее пользователи Сети заявили, что США намеренно затягивают боевые действия на Украине.