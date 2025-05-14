Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение в беседе с Инфо24, что отказ Франции от поставок Украине может быть связан с несколькими причинами, во многом личными для Эммануэля Макрона.

Франция официально заявила об исчерпании возможностей военной помощи Украине. По словам эксперта, это не сыграет роли на спецоперации, так как поставляемые Киеву объемы были незначительными. Политолог объясняет решение Макрона внутриполитическими причинами.

«После провала ультиматума России о перемирии и ухудшения отношений с Трампом, французскому президенту нужно оправдаться перед избирателями», — отмечает эксперт.

Ситуация демонстрирует растущую усталость европейских стран от украинского конфликта. В то время как США остаются основным донором Киева, европейские союзники постепенно сокращают военную помощь, ссылаясь на истощение собственных арсеналов.

Ранее Матвийчук прокомментировал новости о желании Франции разместить в странах Европы ядерное оружие.