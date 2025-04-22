Великобритания получит доступ к фонду ЕС на фоне оборонного соглашения

Издание The Times сообщило, что Великобритания и Европейский союз, покинутый ею в 2020 году, находятся на пороге соглашения, в результате которого Лондон станет поставщиком оборонной продукции для Брюсселя на миллиарды фунтов стерлингов.

Издание подчеркивает, что британский премьер-министр Кир Стармер инициировал процесс восстановления отношений между королевством и ЕС.

На 19 мая в Лондоне запланирован саммит между Великобританией и Евросоюзом, одной из ключевых задач которого является смягчение торговых ограничений. Углубление взаимодействия в сфере безопасности станет реальностью при условии заключения оборонного пакта.

Великобритания активно добивалась участия в программе Security Action for Europe (SAFE) — объединенном фонде ЕС с бюджетом в €150 млрд, предназначенном для приобретения боеприпасов, артиллерийских систем, средств ПВО, ракетных комплексов и беспилотников. Изначально, из-за отсутствия соглашения, Британия не была включена в эту программу.

Несмотря на ранее провозглашенный в Европе принцип приоритета европейских поставщиков, у Великобритании будет шанс получить доступ к многомиллиардному фонду ЕС на фоне расширения сотрудничества в рамках помощи Украине.

Эта перспектива также стала возможной благодаря урегулированию разногласий между сторонами в области рыболовства. Газета акцентирует внимание на существенной разнице в доходах от этих двух секторов: экспорт вооружений в 2023 году принес £14,5 млрд, в то время как продажа рыбы — £1,7 млрд.

Ранее сообщалось, что в Лондоне 23 апреля может пройти встреча представителей США, Европы и Украины.