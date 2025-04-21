Стало известно, когда в Лондоне может пройти встреча по украинскому конфликту

В Лондоне 23 апреля, возможно, состоится встреча эмиссаров Соединенных Штатов с представителями Европы и Украины. Об этом сообщил Bloomberg.

По сведениям издания, от американцев, как ожидается, во встрече будут участвовать госсекретарь Марк Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Кроме того, на консультациях должны быть представители Британии, Германии, Франции и Украины, на уровне глав МИД и советников по нацбезопасности. Как отмечается в публикации, планы предстоящих переговоров до конца еще не согласовали, по причине чего они могут измениться.

Bloomberg пишет о том, что на прошедшей 17 апреля встрече представители США предоставили союзникам пробное предложение по урегулированию украинской конфронтации. В нем, в частности, фигурировали отказ от обсуждения членства Украины в НАТО и ослабление введенных в отношении России санкций. Помимо перечисленного проект американцев подразумевает, что все освобожденные РФ территории будут находиться под контролем Москвы.

Ранее стало известно о том, что советник президента США Стивен Уиткофф после встречи в Лондоне может опять приехать в Россию.